Verso Inter-Parma, in giornata le valutazioni su Sanchez: si pensa già al Real Madrid?

L’Inter, come noto, dovrà fare a meno di Romelu Lukaku nella sfida al Parma di campionato e, molto probabilmente, anche contro il Real Madrid in Champions League. Uno degli altri indisponibili nel reparto offensivo nerazzurro, che ora dispone solo di Lautaro Martinez e Pinamonti, è Alexis Sanchez, che oggi verrà valutato in vista della sfida di domani.

Se secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sarà alquanto improbabile vedere qualche sua sgambata contro il Parma, Tuttosport lascia uno spiraglio aperto almeno per una presenza in panchina: in giornata, infatti, verranno effettuate le valutazioni decisive per decidere sul suo impiego. La sensazione, però, è che Antonio Conte lo voglia preservare per la trasferta di Valdebebas contro il Real Madrid di Zidane.

