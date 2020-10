TS – Inter, il vento è cambiato: in attesa di Skriniar, è tornata la super difesa

Le ultime due sfide disputate dai nerazzurri hanno portato una ventata d’aria fresca alla squadra allenata da Antonio Conte. Dopo le prime cinque partite in cui l’Inter aveva incassato ben 10 reti, contro Genoa e Shakhtar la porta di Samir Handanovic è rimasta inviolata. Come riportato da Tuttosport, in attesa del ritorno di Milan Skriniar, il merito è anche e soprattutto del rientro di Alessandro Bastoni.

Con il ritorno dell’ex Atalanta sul settore di sinistra della retroguardia nerazzurra, al posto di Aleksandar Kolarov, le cose sono nettamente migliorate. Infatti, non solo l’Inter non ha subito gol, ma il portiere sloveno è stato impegnato in 180 minuti solo con una parata, quella su Marcos Antonio nella sfida di Champions League.

Ora, come accennato in precedenza, si attende il ritorno di Milan Skriniar, finora sostituito dignitosamente da Danilo D’Ambrosio sul versante di destra della difesa a 3. Nonostante alcune difficoltà nella scorsa stagione da parte dello slovacco, il suo apporto è necessario dal punto di vista fisico. Infine, sarà vitale anche il pieno recupero da parte di Ashley Young, ben più abile di Ivan Perisic in fase di copertura.

