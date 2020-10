Politano: “All’Inter non sono stato trattato benissimo. Con il Napoli mi sto prendendo la rivincita”

Matteo Politano sembra essersi ritrovato al Napoli. L’attaccante azzurro, dopo non aver brillato sotto la gestione Conte, si è trasferito alla corte di Gattuso e in questo inizio di stagione ha dimostrato di essere un elemento chiave dell’11 titolare.

Dopo aver siglato il gol vittoria contro la Real Sociedad in Europa League, Politano si è concesso ai microfoni di Sky mandando una frecciatina alla sua ex Inter: “Provo a farmi trovare sempre pronto, anche grazie al mister che mi dà fiducia. Quando sono arrivato dovevo ambientarmi, venivo da un brutto periodo all’Inter in cui non sono stato trattato benissimo. Mi sto perdendo la mia rivincita”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<