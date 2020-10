Inter-Parma è la sfida tra le due frecce Hakimi e Gervinho. I numeri sono da veri velocisti

Domani l’Inter tornerà in campo alle ore 18 contro il Parma e sarà una gara in cui i nerazzurri cercheranno i tre punti dopo la bella vittoria contro il Genoa. E’ anche la partita che metterà di fronte due grandi velocisti. Da una parte c’è Hakimi, tornato titolare già in Champions League contro lo Shakhtar, e dall’altra Gervinho, che nell’ultima finestra di mercato è stato ad un passo proprio dai nerazzurri.

Come evidenziato anche dal Corriere dello Sport, quello tra il marocchino e l’ivoriano è un duello tutto in velocità. L’ex Real Madrid aveva fatto registrare un record impressionante in Germania, arrivando alla velocità di 36,20 km/h in una gara tra Borussia Dortmund e Lipsia. L’attaccante emiliano ci era andato vicino nel 2014 ai tempi della Roma, toccando i 35 km/h. Gervinho è forse l’uomo più pericoloso del Parma, forte anche dei due gol all’Inter nella scorsa stagione tra andata e ritorno.

