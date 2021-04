Verso Napoli-Inter, Perisic fa progressi. Vidal e Kolarov slittano il rientro

Le ultime sull'infermeria nerazzurro in vista della trasferta di Napoli di domenica sera

E' tornata ieri al gran completo l'Inter ad Appiano Gentile per dare il via alla preparazione del match di domenica sera contro il Napoli. Squadra che si è data il primo appuntamento in tarda mattinata per una prima riattivazione muscolare dopo due giorni di riposo. Giusto il tempo di pranzare e per un'oretta, tra le 13 e le 14, dirigenti, Conte e calciatori sono stati a colloquio con l'ex arbitro Gianluca Rocchi che ieri ha fatto visita al club nerazzurro per discutere di Var, linee di intervento e falli di mano. Come scritto da Tuttosport questa mattina, un incontro che l'Inter attendeva dallo scorso novembre e che pare sia stato molto costruttivo.