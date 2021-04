Napoli-Inter, Conte (Inter TV): “Grande solidità dopo il gol, mi è piaciuta la reazione”

1-1 il risultato finale

Al termine del match il tecnico interista ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Queste gare sono importanti, abbiamo affrontato una squadra con tutti gli effetti. Il Napoli la considero una delle squadre più forti del campionato ed era tra le candidate per lo scudetto. Il fatto di pareggiare la partita, dopo essere stati sfortunati sul gol, è stato importante. Sono contento per la reazione. Siamo venuti qui per vincere, non siamo stati fortunati ma siamo soddisfatti. Ci sono scontri diretti che non devi perdere se non puoi vincere".