La moviola di Napoli-Inter: c’è il rigore Osimhen-de Vrij, Doveri lo vede al VAR

Amomnito Brozovic, salterà il Sassuolo per squalifica

L'Inter esce dal San Paolo con un pari che poteva certamente essere qualcosa di più: i nerazzurri, tuttavia, non possono recriminare, e non possono nemmeno recriminare alcunché con riferimento alla moviola. Uno solo l'episodio chiave, in particolare: il rigore in favore del Napoli assegnato dall'accoppiata Doveri-Di Paolo (rispettivamente arbitro e VAR) in apertura di partita, con Osimhen bravo ad anticipare de Vrij spostandosi il pallone e guadagnandosi il fallo commesso dal difensore olandese. Una doccia fredda per i nerazzurri in apertura di match, ma si tratta di un rigore di cui l'Inter non può lamentarsi.