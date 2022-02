UFFICIALE – Inter, riscattato Correa: contro il Napoli si è avverata la condizione

C'è attesa, invece, per quando potrà tornare in campo

C'è un dato di cronaca, dalla partita di ieri sera, che è passato inosservato a molti: ma non a La Gazzetta dello Sport, che nell'edizione odierna dà conto di come - al fischio finale di Napoli-Inter - si sia perfezionata la condizione per rendere effettivo il riscatto di Joaquin Correa da parte dell'Inter. Come riporta il quotidiano rosa, infatti, l'acquisto a titolo definitivo del giocatore era legato al primo punto che l'Inter avesse messo a segno dopo la data del 2 febbraio 2022.