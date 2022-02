I Top&Flop di Napoli-Inter: Dzeko la sistema, Handa la salva. Male de Vrij

L'Inter esce dal San Paolo con un 1-1 che ha allo stesso tempo il sapore di due punti persi e di un punto guadagnato. Guadagnato, perché uscire da Napoli con un pari è sempre risultato da tenersi stretti, e poi perché i partenopei erano passati subito in vantaggio e le cose si erano messe bene per i ragazzi di Spalletti. Due punti persi, perché il secondo tempo poteva portare i nerazzurri a ribaltare la partita e a ottenere una vittoria che sarebbe stata fondamentale. A fine campionato, però, il punto di ieri sera potrebbe essere uno dei più 'pesanti' ai fini della corsa Scudetto. Ecco, intanto, i migliori e i peggiori in campo dell'Inter nel pari di Napoli secondo le pagelle di Passione Inter.