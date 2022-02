VIDEO – Gli highlights di Napoli-Inter 1-1: Dzeko risponde a Insigne

L'Inter difende il proprio vantaggio sul Napoli

L'Inter esce dal San Paolo con un punto che accontenta e scontenta allo stesso tempo: potevano essere tre, potevano essere zero. L'1-1 di Napoli, comunque, consente ai nerazzurri di non farsi scavalcare dai partenopei in classifica e di continuare a difendere il primato in classifica. Ecco intanto gli highlights della partita di ieri: