Brozovic squalificato per il Sassuolo: aveva giocato 24 partite su 24 in campionato

A questo punto nel mirino c'è solo il Liverpool

Marcelo Brozovic salterà per squalifica la gara di domenica prossima contro il Sassuolo : è questa l'ultima tegola, sul fronte disciplinare, per un' Inter che si apprestava ad affrontare la gara contro i neroverdi già orfana di Bastoni (ricorso permettendo) e che si accinge a disputare la doppia sfida di Champions League contro il Liverpool priva di Nicolò Barella . Il giallo rimediato nella partita di ieri contro il Napoli dal centrocampista croato, infatti, lo costringerà a saltare la partita di San Siro contro gli emiliani. Una tegola certamente non desiderata da Simone Inzaghi .

Come nota questa mattina La Gazzetta dello Sport, infatti, Marcelo Brozovic è l'unico giocatore di movimento che il tecnico nerazzurro ha sempre schierato titolare in tutte le gare di campionato, 24 su 24. In Coppa Italia, contro l'Empoli e senza Brozovic, l'Inter a tratti sbandò vistosamente, e l'auspicio è che lo stesso scenario non si ripeta anche tra una settimana contro la compagine neroverde.