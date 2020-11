Nazionali – Le ASL bloccano le partenze dei calciatori di 6 club: c’è anche l’Inter. Ecco il possibile scenario

Sono sei i club al momento bloccati dalle ASL locali per quanto riguarda le partenze dei rispettivi calciatori alle convocazioni della nazionali. Come riferito da gianlucadimarzio.com, infatti, le società in questione sono: Fiorentina, Genoa, Inter, Lazio, Roma e Sassuolo. In tutte queste squadre, infatti, sono stati riscontrati negli ultimi giorni dei casi positivi al coronavirus, per cui come da protocollo automaticamente è stato disposto un isolamento fiduciario per tutti i calciatori.

Dei 41 convocati dalla nazionale italiana, ad esempio, al momento solo 25 effettivi potrebbero rispondere alla chiamata del commissario tecnico Roberto Mancini, anche lui alle prese con il Covid-19. Non si esclude in ogni caso che i calciatori possano comunque raggiungere nei prossimi giorni le rispettive selezioni. Le varie Federazioni coinvolte dovranno infatti contattare direttamente le ASL locali e – in caso di autorizzazione – potranno concordare tempi e modalità per il trasferimento.

