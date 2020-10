I nerazzurri in Nazionale nella serata odierna: Kolarov capitano, Lukaku out

Sono stati molti i giocatori nerazzurri convocati per le gare di questa e la prossima settimana con le rispettive Nazionali, ma nella serata odierna solamente Aleksandar Kolarov e Romelu Lukaku sono stati protagonisti con Serbia e Belgio… più o meno.

Se il serbo ex Roma è stato capitano e titolare nella retroguardia a 3 dei suoi nella vittoria per 1-2 contro la Norvegia, valida per uno degli ultimi quattro posti per Euro 2020 (+1), Romelu Lukaku è stato risparmiato per scelta tecnica nell’amichevole contro la Costa d’Avorio, per preservarlo in vista delle sfide di Nations League. Zinho Vanheusden, invece, ha debuttato con la maglia dei Diavoli Rossi: 76 minuti per l’ex Inter nell’1-1 contro gli africani.

