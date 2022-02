Niente Derby per Caicedo? Possibile tribuna per l’ultimo arrivato

Il neo acquisto è affaticato

Tutti speravano già in un Derby deciso nella "zona Caicedo" dall'attaccante ecuadoregno, ma ci sono buone probabilità che non sarà così. E non tanto per il possibile andamento della partita. Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, l'ultimo arrivato potrebbe essere lasciato a riposo da Inzaghi .

Non si tratta di una scelta tecnica, ma di buonsenso. Caicedo ha passato mesi travagliati dal punto di vista fisico a Genoa, vedendo molto poco il campo. Nella prima settimana ad Appiano ha caricato molto in fase di allenamento, per mettersi in condizione fisica. Questo però, inevitabilmente, ha portato ad un significativo affaticamento. Per questo Inzaghi sarebbe tentato di spedirlo in tribuna, per non rischiare immediati problemi fisici. L'ipotesi della Rosea rimane però ancora da confermare: sembra difficile che il tecnico rinunci al suo totem anche per la panchina. Caicedo ha ampiamente dimostrato in carriera di poter decidere le partite anche in soli 5 minuti in campo.