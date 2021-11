Verso Milan-Inter, i cinque protagonisti di questo Derby della Madonnina

L'attesissimo Derby della Madonnina si avvicina, con tutto il suo carico di tensione, paura e adrenalina. La stracittadina milanese, la più ricca di pathos e, soprattutto, trofei, d'Europa, non è mai una partita qualunque e mai lo sarà. Le due squadre ci arrivano con aspettative e morali diversi ma si sa, il Derby è una partita a sé, che non fa testo e in cui è impossibile fare previsioni. Per avvicinarci al meglio alla super sfida di domenica, noi di Passione Inter inizieremo da oggi a offrirvi degli approfondimenti sul tema, a partire da questo: ecco i 5 grandi protagonisti del Derby di Milano in programma il 7 novembre.