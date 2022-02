Milito sul Derby: “Se vince l’Inter non la prende più nessuno”

L'argentino ha piena fiducia nei nerazzurri

"Se l'Inter vince chi la riprende più? Mi aspetto una gara molto dura e tesa. Vale moltissimo per entrambe, l'Inter potrebbe scappare e fare il pieno di fiducia, il Milan vuole restarle attaccato. Spero e penso che la decida Lautaro . Ha il morale alle stelle dopo i goal in Nazionale e questo cancella la stanchezza. Fidatevi, farà un grande Derby secondo me. Ha la testa del campione, è già uno dei migliori al mondo e può crescere ancora E poi giocare di fianco a Dzeko lo aiuta molto. Anche a me sarebbe piaciuto giocare accanto a Edin. Si adatta a chi gli sta vicino e rende difficile capire cosa vuole fare agli avversari".

Milito ha poi proseguito: "L'Inter rispetto al Milan ha una rosa superiore e l'esperienza data dalla vittoria dello scorso campionato. E in certe partite credetemi che fa tanto, ti rende più sicuro. Bisognerà comunque temere Leao, perché oltre a saper far goal è velocissimo e imprevedibile. La Champions? Giusto temere il Liverpool, vanno rispettati, ma non vedo un'Inter già battuta o clamorosamente inferiore. Per me ai quarti può andare benissimo anche l'Inter di Inzaghi".