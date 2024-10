Niente nazionale, si ricarica ad Appiano: “Titolare in Roma-Inter”

Per la seconda volta consecutiva, Didier Deschamps ha scelto di non convocare Benjamin Pavard, che quindi – come a settembre – non ha raggiunto il ritiro della Nazionale francese, rimanendo ad Appiano Gentile per ricaricarsi dopo un avvio di stagione un po’ incerto.

Simone Inzaghi lo ha schierato dal primo minuto per cinque volte su nove partite totali dell’Inter, con una leggera variazione dello spartito rispetto all’anno scorso, quando l’ex Bayern era un titolare inamovibile. In alcune occasioni, fra cui la sfida con il Manchester City, gli è stato preferito infatti Yann Bisseck.

Il Corriere dello Sport fa notare che queste due settimane di lavoro pieno alla Pinetina potrebbero essere molto utili a Pavard per ritrovare la condizione migliore e riconquistare un posto da titolare, viste anche le incertezze dello stesso Bisseck, non ultima quella contro il Torino sul gol di Zapata.

Secondo il quotidiano romano, è molto probabile che il francese venga schierato dal primo minuto nella prima partita dopo la sosta, ovvero Roma-Inter, mentre tre giorni dopo potrebbe toccare nuovamente al tedesco in Champions contro lo Young Boys. Dopodiché, si tireranno le somme per capire su chi dei due puntare contro la Juventus, il 27 ottobre.