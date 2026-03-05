Non solo l’Inter, anche Gattuso al fianco di Bastoni: “Detesta il perbenismo di facciata”

Al gruppo di coloro che in queste settimane si stanno schierando al fianco di Alessandro Bastoni si è unito anche Gennaro Gattuso. Dopo l’episodio avvenuto durante Inter-Juventus, che ha visto il centrale nerazzurro protagonista per un’ingiusta espulsione ai danni di Kalulu, ecco che l’Italia calcistica sembra essersi unita in uno spettacolo tanto ridicolo quanto esagerato. Sia durante Lecce-Inter di campionato che durante Como-Inter di Coppa Italia, infatti, lo stadio di casa ha fischiato Bastoni ad ogni tocco di palla.

In maniera del tutto avventata, in queste settimane qualcuno ha addirittura avanzato l’ipotesi di escludere il classe 1999 dalla Nazionale, proprio a causa dell’episodio che lo ha visto protagonista. A chiudere le porte a questa balzana idea ci ha pensato direttamente il Commissario Tecnico azzurro Gennaro Gattuso, che, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, non ha mai considerato questa opzione. Il CT, prosegue il quotidiano, “conosce le leggi del campo e detesta il perbenismo di facciata”, vero grande elemento che sta guidando questa finta levatura morale ai danni del difensore dell’Inter.

Bastoni quindi sarà regolarmente presente nell’elenco dei convocati che, a fine mese, prenderanno parte al delicatissimo playoff che consentirebbe all’Italia di tornare a partecipare al Mondiale dopo due assenze consecutive.