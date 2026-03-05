UFFICIALE – Milan-Inter, arbitra Doveri: ecco VAR e AVAR

La designazione era nell’aria da giorni, ma adesso c’è anche l’ufficialità: Daniele Doveri dirigerà il derby tra Milan e Inter, in programma domenica sera alle 20.45 a San Siro per la 28esima giornata di campionato.

Il designatore Gianluca Rocchi ha scelto l’arbitro della sezione di Roma 1 per la stracittadina milanese, che rappresenta uno spartiacque potenzialmente decisivo per la corsa Scudetto. Doveri sarà affiancato dagli assistenti Baccini e Berti, mentre il quarto ufficiale sarà Marchetti. Al VAR è stato designato Abisso, con Di Bello nel ruolo di AVAR.

Doveri ha già arbitrato l’Inter in tre occasioni in questa stagione, con due successi ottenuti contro Verona e Genoa e il pareggio nel big match contro il Napoli. Complessivamente, invece, sono 39 i precedenti tra tutte le competizioni nei quali i nerazzurri hanno centrato 16 vittorie, 13 pareggi e 10 sconfitte.