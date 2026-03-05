Nel corso di uno dei suoi aggiornamenti, il giornalista di Sky Andrea Paventi ha affrontato anche la questione relativa al futuro di Yann Sommer. Come noto da tempo, l’Inter sta monitorando diversi profili per il ruolo di titolare nella prossima stagione. Vicario sembra il favorito, ma ci sono anche altri profili nel radar come Hornicek del Braga, Caprile del Cagliari o addirittura Alisson del Liverpool.

La novità riportata da Paventi, però, riguarda una possibile permanenza di Sommer a Milano: “Ha una chance di rimanere da secondo per me”, afferma il giornalista. Sommer però “ha ricevuto offerte anche dalla Svizzera e non gli dispiacerebbe tornare in patria”, conclude. Il portiere svizzero è arrivato a Milano nell’estate 2023 e il suo contratto con i nerazzurri scadrà il 30 giugno 2026. Considerando anche i 37 anni già compiuti, appare comunque complicato immaginare un rinnovo che gli consenta di proseguire come titolare l’avventura in maglia nerazzurra per un’altra stagione.