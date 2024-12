Novità Inter: Buchanan, Acerbi e Dumfries: ecco chi parte per Leverkusen

L’Inter è volata in Germania per scendere in campo domani sera alla BayArena e vedersela con i campioni in carica del campionato tedesco del Bayer Leverkusen. Questa mattina si era creata un po’ apprensione negli ambienti nerazzurri per via di nuovi ko di giocatori della rosa di Simone Inzaghi.

Tuttavia, nonostante le indisponibilità confermate di Denzel Dumfries (influenzato) e Francesco Acerbi (non ha recuperato dal problema muscolare), in casa Inter si può sorridere per le condizioni di Tajon Buchanan.

L’esterno canadese questa mattina ad Appiano Gentile ha svolto del lavoro differenziato ma alla fine è volato in Germania con la squadra e fino all’ultimo domani si tenterà di portarlo almeno in panchina per offrire ad Inzaghi una soluzione in più a gara in corso.