Nuovo San Siro, si fa sentire anche il comitato che approva la costruzione

Nuovo manifesto per il Comitato del sì

Pietro Magnani

Dopo l'ampia risonanza avuta dai vari comitati di cittadini della zona di San Siro che non volevano la costruzione di un nuovo stadio, soprattutto per motivi ambientali, ecco che finalmente anche coloro a favore del nuovo impianto iniziano a far sentire la loro voce.

Il Comitato SanSiro, favorevole al nuovo impianto, ha "alzato la voce" come riportato anche da Calcio&Finanza. Ha infatti lanciato un manifesto in cui spiega le motivazioni che dovrebbero spingere a costruire nella zona di San Siro un nuovo stadio per Inter e Milan. Il comitato, "capitanato" e promosso dal consigliere comunale Alessandro De Chirico è nato da tempo ma è tornato a farsi sentire ora, in vista del dibattito pubblico sulla questione stadio.

De Chirico a tal proposito ha dichiarato: "Il nuovo stadio sarebbe una grande opportunità per dare nuova linfa al quartiere. L'area attorno al Meazza infatti attualmente è una landa desolata. Il nostro comitato è aperto a tutte le forze politiche e vogliamo che dia una spinta decisiva nell'approvazione del progetto". Per il nuovo manifesto del comitato, lasciare andare via da Milano Inter e Milan sarebbe in grande errore, che farebbe piombare la zona nel degrado.

Chiede inoltre che nella riqualificazione della zona di San Siro generata dai lavorid, sia inserito più verde, così come più servizi pubblici. La speranza è che il nuovo stadio riesca a creare un quartiere vivo 7 giorni su 7, non solo nei giorni delle partite.