VIDEO – Gli highlights di Inter-Pergolettese 8-0: altra doppietta per Lautaro

Buon test in allenamento per la squadra di Simone Inzaghi

Ottimi segnali per l'Inter di Simone Inzaghi dopo l'allenamento congiunto di ieri pomeriggio. Contro la Pergolettese, formazione che milita nel girone A del campionato di Serie C, ad Appiano Gentile i nerazzurri hanno vinto per 8-0. In attesa dell'ultima amichevole precampionato di questo sabato contro il Villarreal, ancora una doppietta per uno straripante Lautaro Martinez. A completare il risultato un autogol degli avversari e le reti di D'Ambrosio, Dzeko, Gagliardini, Calhanoglu e Lukaku.