Marotta stregato da Asllani: “Ci sono 3 cose che mi hanno colpito”

Dalle primissime amichevoli di questo precampionato dell'Inter sono emerse subito ottime impressioni sul giovane Asllani. Arrivato dall'Empoli lo scorso giugno per ricoprire il ruolo di vice Brozovic, il talento albanese ha impressionato tutti ad Appiano Gentile dopo poche settimane. A parte le grandi qualità tecniche e tattiche, il classe 2002 ha sorpreso soprattutto per la grandissima personalità in campo e la maturità fuori dal rettangolo di gioco.