Oaktree prende definitivamente l’Inter: due obiettivi in prima fila

In mattinata ci sarà l’Assemblea dei Soci dell’Inter, che definirà il nuovo Consiglio d’Amministrazione del club, completando la transizione da Suning a Oaktree. Il fondo americano, in sostanza, prenderà il pieno controllo dei nerazzurri ed è pronto già a perseguire due obiettivi importanti per il futuro.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, sul tavolo di Oaktree ci sono due dossier aperti, entrambi mirati all’aumento di valore del club. Il primo riguarda la crescita dei ricavi derivanti dai contratti di sponsorizzazione.

L’altro tema, invece, è lo stadio. Oaktree andrà presto a fondo della questione, con la volontà di valutare concretamente sia l’ipotesi di ristrutturazione di San Siro, sia quella della costruzione di un nuovo impianto nell’area tra Rozzano e Assago.