Barella fa l’ASSIST all’Inter sull’ingaggio: sarà sua la prima firma

Con tutta probabilità, non sarà quello di Lautaro Martinez il primo rinnovo di contratto dell’estate dell’Inter. L’argentino ha detto sì, ma la sua firma potrebbe essere preceduta da quella di un altro pilastro della rosa: Niccolò Barella. Il centrocampista, infatti, ha solo voglia di nerazzurro ed è pronto a un assist importante al club.

Oaktree vuole inaugurare un ciclo vincente e, come scrive La Gazzetta dello Sport, lo farà con l’ufficialità del prolungamento di Barella, che è pronto a fare contento la società. L’accordo sarebbe ormai totale: rinnovo da 6,5 milioni di euro più bonus, fino al 2029.

Il numero 23 è venuto incontro alle esigenze dell’Inter e non ha sparato troppo in alto con le sue richieste, accettando un aumento dell’ingaggio minimo, di soli 500 mila euro rispetto all’attuale contratto. Ora manca solo la firma, che dovrebbe arrivare a stretto giro di posta. Poi l’Inter si concentrerà su Inzaghi e Lautaro Martinez.

L’opinione di Passione Inter

La firma di Barella dovrebbe essere il primo di tre rinnovi importanti, che, di fatto, metteranno le basi per il futuro dell’Inter. Il trittico insieme a Lautaro Martinez e Inzaghi sarà la base del ciclo vincente che la nuova società e la dirigenza vogliono aprire. Tre pilastri sui quali costruire le ambizioni per nuovi trofei da aggiungere in bacheca