Ecco perché Marotta può essere davvero il presidente dell’Inter

Oggi, martedì 4 giugno sarà una giornata storica per l’Inter. Dopo aver acquisito la proprietà del club, Oaktree metterà le sue radici stabili, con la formazione del nuovo Consiglio d’Amministrazione e la nomina del nuovo presidente.

L’ultima decisione in merito al successore di Zhang sarà presa in mattinata, prima dell’Assemblea dei Soci. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ormai sembra essere una corsa a tre: il notaio Carlo Marchetti, il manager Amedeo Carassai e l’amministratore delegato Beppe Marotta.

Proprio le quotazioni di quest’ultimo sembrano essere in forte ascesa nelle ultime ore. Come scrive sempre la Rosea, la sua nomina non sorprenderebbe. Al contrario, confermerebbe i grandi favori che il dirigente ha riscosso in ogni ambito dall’arrivo della nuova proprietà e, soprattutto, rappresenterebbe una scelta all’insegna della continuità rispetto all’ultimo ciclo vincente.