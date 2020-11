Odegaard ammette: “L’espulsione di Vidal ci ha aiutati”

Ai microfoni di Movistar Martin Odegaard è tornato a parlare della partita di ieri ritenendosi molto soddisfatto di come il Real Madrid si sia imposto a San Siro.

“Si tratta di una vittoria importante per noi, credo che abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo controllato tutto, ovviamente l’espulsione ha cambiato un po’ la gara”. Personalmente aiuto la squadra in tante cose, in difesa o in attacco. Ma lo faccio per creare opportunità, per stare tra le linee e per restare collegato con i miei compagni”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<