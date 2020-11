Olsen, (ex ct Danimarca): “L’attacco è il punto debole della Nazionale. Eriksen? Gioca poco nell’Inter”

Morten Olsen, ex commissario tecnico della Danimarca, ha parlato a Sporza, dei limiti della nazionale danese, ora allenata da Kasper Hjulmand. L’ex ct si è anche soffermato sul centrocampista dell’Inter, Christian Eriksen. Ecco le sue parole: “Kasper fa un tipo diverso di calcio, un calcio associativo. Solo che non ha ancora avuto il tempo per trasmettere questa cosa alla squadra. L’attacco, in particolare, è il punto debole della Danimarca in questo momento: segniamo troppo pochi gol“.

“Anche perché molti giocatori offensivi giocano pochi minuti nei rispettivi club: penso Martin Braithwaite col Barcellona. Ma mi riferisco anche a Eriksen, il miglior giocatore della Danimarca, che gioca poco all’Inter. Ora va così: un giorno l’attacco porta qualità, il giorno dopo non sai cosa aspettarti. È una situazione molto instabile. Ma in futuro saremo sicuramente più forti“.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<