Social – Brozovic, messaggio a Conte e al Real Madrid: allenamento super in casa

Marcelo Brozovic vuole esserci a tutti i costi nella super sfida di Champions League in programma il 25 novembre a San Siro contro il Real Madrid.

Il centrocampista croato, in isolamento domiciliare dopo essere risultato positivo al coronavirus, si sta allenando da solo per farsi trovare pronto al suo rientro. Sui social ha mostrato gli sforzi del suo allenamento ai followers, ai tifosi nerazzurri e soprattutto a Conte. Il Real Madrid è avvisato, Epic Brozo non vuole mancare.

