Inter-Bayern, Onana titolare? GdS: “L’esclusione di Handanovic farebbe rumore”

André Onana o Samir Handanovic ? Dalle probabili formazioni di Inter-Bayern Monaco , questo non è l'unico ballottaggio in vista del match di stasera ma è sicuramente quello che fa più scalpore (ed è anche quello più serrato). Per ora, La Gazzetta dello Sport e Sky Sport danno in vantaggio (leggerissimo) Handanovic ma oggi Inzaghi deciderà e tutto è aperto.

La Rosea definisce l'eventuale esclusione di Handanovic come "molto rumorosa", per due motivi: non per il fatto che giochi Onana titolare (il suo momento sta per arrivare, se non è Bayern Monaco molto probabilmente sarà contro il Torino la prima dal 1') ma per la tempistica e l'occasione. Oggi c'è l'esordio in Champions League contro una corazzata come i tedeschi e arriva dopo una bruttissima sconfitta con il Derby.