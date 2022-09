La prima di Onana sui quotidiani: Zazzaroni ridimensiona, Sconcerti all’attacco: “Non all’altezza”

Il giudizio sulla prova di Onana non è stato proprio unanime

Alessio Murgida

Tra gli osservati speciali di Inter-BayernMonaco non poteva che esserci André Onana, all'esordio da titolare con l'Inter in una partita ufficiale. La prima di Onana in nerazzurro è stata ovviamente commentata in lungo e largo dai quotidiani nazionali. I quali non sono stati proprio unanimi sul giudizio della prestazione del camerunense.

I VOTI DEI QUOTIDIANI

André Onana è stato tra i migliori in campo, se non il migliore, per la maggior parte dei quotidiani sportivi nazionali. Il Corriere dello Sport gli assegna addirittura il ruolo di migliore in campo (tra quelli dell'Inter) con un voto di 6,5: "Felino. Il suo debutto da titolare potrebbe segnare il cambio di un'epoca". Anche se, dalle parole di Inzaghi nel post-partita, dovrebbe tornare Handanovic tra i pali nerazzurri. C'è chi ha anche sottolineato il carattere che ha mostrato: da non sottovalutare nemmeno l'abilità nei lanci lunghi che più di una volta hanno creato pericoli per i difensori del Bayern Monaco.

Ma se sui voti i quotidiani sono stati unanimi su Onana, alcuni opinionisti invece hanno detto cose leggermente diverse.

SCONCERTI: "ONANA NON É STATO ALL'ALTEZZA"

Particolare, invece, l'opinione del famoso giornalista Mario Sconcerti sulla prestazione del camerunense: "Onana non mi è sembrato all’altezza, dentro una squadra che non sa ancora guidare - ha scritto il giornalista sulle pagine del Corriere della Sera - Spettacolare nelle incitazioni, ma con un’enfasi che i compagni non hanno mai compreso."

ZAZZARONI: "ONANA SE L'É CAVATA MA SERVE ALTRO"

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, giudica positiva la prova di Onana: "All’esordio su richiesta del popolo che ha confermato di non reggere più Handanovic, ritenuto colpevole anche del cambiamento climatico e dell’aumento dei prezzi. Il portiere camerunese è stato impegnato fin dai primi minuti e se l’è cavata discretamente ma - sottolinea Zazzaroni - per capire se può effettivamente prendere da subito il posto di Handa servono altre verifiche: trascuro per pudore la sua mezza papera del secondo tempo."

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

A noi la prova di André Onana è piaciuta molto: si è già vista una differenza rispetto ad Handanovic. Il camerunense è stato molto più reattivo anche se alcuni meccanismi sono da oliare. La mini-papera è frutto anche del poco minutaggio fino ad ora: con un po' di continuità, Onana può fare solo che meglio.

L'esordio poi non è stato proprio agevole: soprattutto nel primo tempo, il portiere nerazzurro è stato "bombardato" dai tiri del Bayern Monaco. Tanto che, come riporta OPTA, Onana ha registrato il dato più alto di parate in una singola partita di Champions League dal 2003 ad oggi per un portiere dell'Inter: per essere l'esordio, non è niente male. Ci è piaciuto anche lo spirito con cui Onana ricominciava l'azione: con velocità, il camerunense voleva far ripartire l'Inter. I suoi lanci lunghi possono diventare un fattore, anzi: ieri lo sono già stati. Da qui in poi, vorremmo vedere Onana tra i pali nerazzurri ma Inzaghi sembra avere idee diverse.