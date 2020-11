Orrico: “Questa Inter non sembra una squadra di Conte. Difesa lenta, manca uno come Koulibaly”

Sta ricevendo diverse critiche sugli ultimi risultati negativi ottenuti tra campionato e Champions League, l’Inter di Antonio Conte. La formazione nerazzurra in realtà sta dando l’impressione di raccogliere meno di quanto dica il campo. Il match giocato la scorsa settimana a San Siro contro il Parma, ad esempio, può essere visto come il manifesto ideale del paradosso che la squadra interista sta vivendo in questo momento. Una sfida ampiamente dominata tra primo e secondo tempo, che per poco l’Inter non rischiava addirittura di perdere a fronte della doppietta di Gervinho siglata nelle uniche due occasioni create dalla formazione emiliana in fase offensiva. Ecco a proposito delle difficoltà nerazzurre, il commento di Corrado Orrico nell’intervista per tuttomercatoweb.com:

MOMENTO NO – “Purtroppo l’Inter paga la lentezza dei suoi difensori. Subiscono la rapidità e il talento dei giocatori di classe. Non pare una squadra di Conte, che ha fatto sempre prevalere la difesa solida. Ricordo che Chiellini, Barzagli e Bonucci non pigliavano mai gol. E da lì impostava vittorie. Sono perplesso, i gol presi sono tanti, non vengono tamponate le iniziative degli avversari. E con questa volontà di far inserire i centrocampisti aumenta il carico di lavoro difensori”.

DIFESA – “Manca un elemento alla Koulibaly per fare un esempio, uno che ti viene a prendere e vince i duelli individuali. L’Inter prende 2 gol a partita, è un problema strutturale, i difensori hanno mancanza di rapidità, si trovano davanti giocatori di scatto e li piantano lì. La fase difensiva Conte non l’ha risolta per ora, è un problema serio. Mi meraviglio perchè il tecnico è bravo e sa che le costruzioni si iniziano dal basso e non dal tetto. Hakimi? Fa proiezioni in attacco, in fase difensiva è in difficoltà, non è un difensore vero, è un quinto. Il resto nell’Inter c’è, i gol li fa, ma poi se ne pigli di più perdi”.

