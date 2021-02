Orsato su la mancata espulsione di Pjanic in Inter-Juve: “Non ho problemi ad ammettere di aver sbagliato”

Inter-Juve del 2018 è ancora una ferita aperta per i tifosi nerazzurri che, in inferiorità numerica per quasi tutta la gara, sfiorarono fino al recupero di vincere la partita. Il match però è tristemente famoso per un errore arbitrale clamoroso che permise ai bianconeri di rimanere immeritatamente in 11 contro 10.

Pjanic infatti, centrocampista bianconero, entrò, già ammonito, in maniera violentissima su Rafinha, meritandosi un giallo sacrosanto che avrebbe ristabilito al parità numerica. L’arbitro, Daniele Orsato, pur vicinissimo, scelse di non espellere il bosniaco.

Oggi, ospite a Novantesimo Minuto su Rai2, Orsato è tornato sull’episodio, ammettendo senza remore lo sbaglio: “Non è la prima volta che lo guardo questo fallo, lo vidi subito dopo la partita, non lo scopro ora dopo 3 anni. Non ho problemi a dire di aver sbagliato, Pjanic andava espulso. Ero talmente vicino da avere la visuale coperta dai corpi dei giocatori e non sono riuscito a capire l’effettiva dinamica e pericolosità del constrasto. Il Var non poteva intervenire perché non ha voce in capitolo sul secondo giallo. La colpa quindi è stata solo mia”.

LE PAROLE DI LUKAKU NEL POST GARA>>>