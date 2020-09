Paganin: “Conte? Ha tutto ciò che voleva dal mercato. Inter favorita per lo scudetto”

Sarà l’Inter la principale squadra da battere per la corsa allo scudetto, secondo quanto affermato da Antonio Paganin nell’intervento radiofonico andato in onda sulle frequenze di TMW Radio. La formazione nerazzurra, secondo l’ex difensore interista, avrebbe infatti costruito un organico a immagine e somiglianza del proprio tecnico Antonio Conte, che a questo punto dovrà essere bravo a fronteggiare le pressioni tipiche della squadra favorita per la testa della classifica.

Questo il commento di Paganin: “Conte con Vidal? Gli hanno messo a disposizione chi voleva, gli è stata creata un’Inter a sua immagine e somiglianza dopo il summit d’estate. E’ cambiato il mercato, l’atteggiamento di Conte. Mi sembrava strano che potesse lasciare questo club. Ora credo che l’Inter sia nettamente avvantaggiata rispetto alle altre. La Juve ha preso un grosso rischio con Pirlo. E ora incontrerà due società coinvolte nel valzer delle punte”.