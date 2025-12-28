Pagelle LIVE di Atalanta-Inter: voti e giudizi

Esame durissimo per l‘Inter di Cristian Chivu all’ultimo impegno del 2025 in campionato. Questa sera, infatti, i nerazzurri fanno visita all’Atalanta per tentare di chiudere al meglio l’anno e soprattutto di riconquistare la vetta della classifica dopo le vittorie odierne di Milan e Napoli.

Queste le pagelle di Atalanta-Inter, match della 17esima giornata di Serie A.

Pagelle Atalanta-Inter: migliori e peggiori in campo

SOMMER 6.5 – Una buona uscita ad oltre 30 metri dalla porta. Una super parata su Zalewski, cancellata dall’intervento del Var per fuorigioco.

BISSECK 6.5 –

AKANJI 5.5 – Un’uscita svagata e una disattenzione in marcatura su Scamacca che di testa grazia l’Inter. Non sta bene e si vede.

BASTONI 6.5 –

LUIS HENRIQUE 5 – Vero che con l’assenza di Dumfries è diventato un titolare fisso, ma dovrebbe dimostrare qualcosa in più. Il solito compitino. Si divora il gol del vantaggio a tu per tu con Carnesecchi.

BARELLA 6 – Spreca malamente un contropiede dal grande potenziale. Un paio di giocate di alta scuola.

CALHANOGLU 5.5 – Al rientro dall’infortunio, fisicamente non è ancora al meglio.

ZIELINSKI 6.5 –

DIMARCO 6 – Una serie di palloni deliziosi messi in area, ma non concretizzati dagli attaccanti.

LAUTARO MARTINEZ 7 – Una giocata da urlo in mezzo a tre avversari, rovinata da un sinistro debole.

THURAM 6 – Si muove tanto partendo dalla sinistra, è sua la prima palla gol del match respinta da Carnesecchi. DAL 65′ PIO ESPOSITO 6.5 – Al primo pallone toccato, serve l’assist per il vantaggio di Lautaro.

CHIVU 6 –

Atalanta-Inter: il tabellino

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 13 Ederson, 59 Zalewski; 17 De Ketelaere, 8 Pasalic; 9 Scamacca.

A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 6 Musah, 7 Sulemana, 10 Samardzic, 42 Scalvini, 43 Comi, 44 Brescianini, 47 Bernasconi, 69 Ahanor, 70 Maldini, 90 Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 47 Spinaccè, 50 Cinquegrano, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: La Penna

Assistenti: Berti-Perrotti

Quarto ufficiale: Rapuano

VAR: Abisso

Assistente VAR: Manganiello