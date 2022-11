Bayern Monaco-Inter 2-0, le pagelle: gli errori di Lautaro pesano. Darmian fa un paio di chiusure esaltanti

Serata amara per l’ Inter all’Allianz Arena. Il Bayern Monaco batte 2-0 i nerazzurri e certifica la sua supremazia nel gruppo C del girone di Champions League .

Gli uomini di Simone Inzaghi hanno un buon avvio, nel quale reclamano per un fallo di mano da rigore di Mané , ma poi subiscono il gol di Pavard al 32'. Nella ripresa, la gara scivola via abbastanza tranquilla fino al lampo di Choupo-Moting al 72'.

ONANA 6 - Difficile attribuirgli qualche colpa sui due gol del Bayern Monaco, si disimpegna bene nelle altre occasioni in cui è chiamato in causa. Mostra personalità con il pallone tra i piedi.

BELLANOVA 6 - Prestazione di difficile lettura: ha la personalità per andare a puntare l’uomo in più di un’occasione, ma poi mostra troppa frenesia nel mettere a segno un buon gesto tecnico. In difesa traballa, ma tiene. Sufficienza d’incoraggiamento.

ASLLANI 6 - Prestazione di personalità, ma con qualche difetto da limare: dovrebbe cercare di tenere meno il pallone nei piedi e scaricarlo più velocemente. In fase di non possesso c'è da migliorare il posizionamento.

CORREA 5 - Era una buona occasione per dare continuità al gol contro la Sampdoria, ma la spreca. Parte anche bene, muovendosi tanto, ma perde di intensità e qualità a strettissimo giro. Dal 76' CARBONI - Qualche minuto in un palcoscenico importante.

INZAGHI 5.5 - La sua Inter si rende protagonista di un buon avvio di gara e tiene discretamente il campo per buona parte della gara. Nella ripresa, però, manca un po' di personalità e intensità per cercare di rimettere in piedi il risultato. Probabilmente la poca posta in palio ha influito.