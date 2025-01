Il 2025 dell’Inter inizia subito con un trofeo in palio. A Riyadh, i nerazzurri affrontano l’Atalanta, nella prima semifinale della Supercoppa Italiana. I nerazzurri detentori del trofeo da 3 stagioni, vogliono riconfermarsi ancora una volta in terra saudita.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER 6 – Scalvini lo grazia di testa da pochi metri e gli appoggia il pallone tra le mani.

BISSECK 7 – Attento difensivamente, si spinge tanto in avanti per disorientare il pressing dell’Inter. Fa le prove generali di testa un paio di volte, prima di regalare l’assist a Dumfries.

DE VRIJ 6 – L’attaccato dell’Atalanta prova a non concedergli riferimenti, ma è attento.

BASTONI 5.5 – Brutto errore di testa che regala una grande occasione all’Atalanta.

DUMFRIES 7,5 – Un po’ frettoloso in fase di possesso, si divora un’occasione clamorosa, anche se c’è il dubbio del calcio di rigore non concesso. Segna un gol da centravanti vero in girata e sblocca la gara. Replica con una conclusione stratosferica, che sbatte sotto la traversa prima di depositarsi in rete.

BARELLA 6 – Intensità subito molto alta a centrocampo, ma anche qualche errore.

CALHANOGLU 6 – Regia di buon livello, con l’Inter che prende subito il controllo del gioco.

MKHITARYAN 6 – Riferimento prezioso tra le linee, ha subito una buona occasione in avvio. I suoi inserimenti sono un’arma potenzialmente interessante, ma gli manca un po’ di incisività nell’ultimo terzo di campo.

DIMARCO 6 – Carnesecchi gli nega il gol, anche se lui non riesce a calciare in modo pulito da buona posizione.

THURAM 6 – Quando attacca la profondità può scatenare il panico nella difesa bergamasca. Anche se non riesce mai a trovare la via della conclusione. Purtroppo è costretto a uscire all’intervallo in via precauzionale. Dal 46′ TAREMI

LAUTARO MARTINEZ 5 – Si muove bene, ma litiga ancora con il gol. Merito anche di uno strepitoso Carnesecchi, ma anche di un killer instinct non al livello dei giorni migliori.

INZAGHI 7 – La sua Inter macina occasioni da gol già dai primi minuti, ma non trova il gol nel primo tempo. Serve l’ormai proverbiale avvio di ripresa, per sbloccare la gara.