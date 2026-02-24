24 Febbraio 2026
Pagelle live Inter-Bodo Glimt: voti e giudizi
I voti dei nerazzurri in campo stasera
Serve una super prestazione all’Inter di Cristian Chivu per ribaltare il 3-1 maturato all’andata, in Norvegia, contro il Bodo Glimt.
Di seguito le pagelle di Passione Inter.
Pagelle Inter-Bodo Glimt: migliori e peggiori in campo
SOMMER 6
BISSECK 6
AKANJI 6
BASTONI 6
LUIS HENRIQUE 6
BARELLA 6
ZIELINSKI 6
FRATTESI 6
DIMARCO 6
THURAM 6
ESPOSITO 6
Inter-Bodo Glimt, il tabellino
Marcatori: –
Arbitro: Alejandro Hernandez Hernandez (SPA)
Ammoniti: –
Espulsi: –