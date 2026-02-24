24 Febbraio 2026

Pagelle live Inter-Bodo Glimt: voti e giudizi

I voti dei nerazzurri in campo stasera

Serve una super prestazione all’Inter di Cristian Chivu per ribaltare il 3-1 maturato all’andata, in Norvegia, contro il Bodo Glimt.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

Pagelle Inter-Bodo Glimt: migliori e peggiori in campo

SOMMER 6

BISSECK 6

AKANJI 6

BASTONI 6

LUIS HENRIQUE 6

BARELLA 6

ZIELINSKI 6

FRATTESI 6

DIMARCO 6

THURAM 6

ESPOSITO 6

Inter-Bodo Glimt, il tabellino

Marcatori: –

Arbitro: Alejandro Hernandez Hernandez (SPA)

Ammoniti: 

Espulsi: –

