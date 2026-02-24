Probabili formazioni Inter-Bodo Glimt: un ritorno a sorpresa

L’Inter di Cristian Chivu scenderà in campo stasera per provare a ribaltare il 3-1 subito all’andata contro il Bodo/Glimt. Per centrare la qualificazione, il tecnico interista si prepara a schierare in campo l’11 dei titolarissimi, a maggior ragione dopo che il margine di vantaggio sulla seconda in classifica in campionato, il Milan, si è dilatato fino a 10 punti.

Davanti a Sommer tra i pali, Akanji giocherà al centro della difesa, con Bisseck e Bastoni ai suoi lati. Lo svizzero rappresenta anche una minaccia offensiva sulle palle inattive: a febbraio ha realizzato due reti praticamente identiche su calci d’angolo battuti da Dimarco, contro Sassuolo e Lecce.

Proprio Dimarco è diventato il motore principale della squadra di Chivu. L’esterno sinistro ha aumentato minutaggio e continuità, arrivando a completare con sempre maggiore regolarità i 90 minuti. In assenza di Calhanoglu gestisce tutti i corner: in campionato l’Inter ha segnato quindici gol da calcio d’angolo. L’italiano giocherà a sinistra, con Luis Henrique sulla fascia destra.

A centrocampo ci saranno Barella e Mkhitaryan, mentre la regia sarà affidata a Zielinski. Il polacco, subentrato a gara in corso nell’andata a Bodo, dovrà orchestrare le trame offensive e anche controllare Berg, regista avversario attraverso cui passano quasi tutte le azioni norvegesi. Sarà un duello probabilmente decisivo per l’esito della partita.

In attacco il riferimento sarà Pio Esposito, con Marcus Thuram a fargli da spalla. Con Lautaro assente per infortunio, l’unica riserva di ruolo a disposizione in panchina sarà quindi Bonny.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Bodo Glimt:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen.