Primo trofeo del 2025 in palio per l’Inter. A Riyadh, i nerazzurri affrontano il Milan nella finale di Supercoppa Italiana. Per i nerazzurri è l’occasione per tornare subito a vincere un derby e per conquistare la competizione per la quarta volta consecutiva.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter:

SOMMER 6

BISSECK 6

DE VRIJ 6 – Un paio di chiusure provvidenziali in area di rigore.

BASTONI 6.5 – Illuminante il lancio per Lautaro, rimedia a qualche distrazione dei suoi in fase difensiva.

DUMFRIES 6

BARELLA 6.5 – Il più pimpante del centrocampo, regala anche un ottimo assist per Taremi.

CALHANOGLU 6

MKHITARYAN 5.5 – Troppo impreciso e poco coinvolto rispetto ai suoi standard.

DIMARCO 5.5 – Scaglia un sinistro micidiale che impegna Maignan, ma è anche autore di alcune leggerezze rischiosissime in possesso.

TAREMI 6 – Spreca una buona occasione di testa.

LAUTARO MARTINEZ 6 – Pronti via subito una buona occasione, ma l’aggancio aereo è leggermente troppo lungo.

INZAGHI 5.5 – La usa Inter non lo convince e, in effetti, il possesso non sembra essere quello dei giorni migliori, con troppe imprecisioni.