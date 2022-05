PAGELLONE INTER 2021/2022: Perisic LEADER, due FLOP A SORPRESA

Un'altra stagione è finita. L'epilogo sarà stato amaro ma sicuramente non si può non essere orgogliosi di questa squadra che ha dato tutto e portato a casa due trofei. La scorsa estate aveva fatto pensare al peggio ma il lavoro del gruppo nerazzurro ha alzato le aspettative, grazie anche a delle prestazioni individuali eccezionali. E proprio dei singoli parleremo, dando i voti - come ogni pagellone di fine stagione che si rispetti - a ciascun giocatore nerazzurro. Ecco, quindi, il pagellone dell'Inter 2021/2022!