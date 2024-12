Altra trasferta complicata per l’Inter dopo la sfida europea contro il Bayer Leverkusen. All’Olimpico, i nerazzurri affrontano la Lazio nel big match della 16a giornata di Serie A, che mette in palio 3 punti molto importanti per la lotta Scudetto.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER 6

BISSECK 6

DE VRIJ 6

BASTONI 6

DUMFRIES 6

BARELLA 6

CALHANOGLU 6

MKHITARYAN 6

DIMARCO 6

THURAM 6

LAUTARO MARTINEZ 6

INZAGHI 6