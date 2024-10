Trasferta importante per l’Inter, che nella 3a giornata di Champions League, va a caccia dei 3 punti in casa dello Young Boys. La squadra di Inzaghi dovrà fare i conti con alcuni infortuni e con le insidie del terreno sintetico di Berna.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER 6 – Bravo a sventare un paio di conclusioni insidiose.

PAVARD 6 – Compie un ottimo salvataggio a pochi metri da Sommer.

DE VRIJ 6 – Attento su Ganvoula.

BISSECK 6 – Tiene la posizione fino al 30′, poi si sgancia e arriva a concludere a pochi metri dalla porta, ma non riesce a segnare.

DUMFRIES 6.5 – Bravo a chiudere su Monteiro in area per ben due volte, si procura una punizione da zona interessante e poi incorna di testa in modo pericoloso. Molto bravo a procurarsi il calcio di rigore, non riesce a realizzare sulla ribattuta.

FRATTESI 6 – Ci mette tanto agonismo e intensità.

BARELLA 5.5 – Non riesce a dettare i tempi della manovra come servirebbe all’Inter e anche in pressing non è sempre a fuoco.

MKHITARYAN 6 – Detta i tempi della manovra, con i suoi inserimenti, che aprono corsie interessanti nella zona centrale del campo.

CARLOS AUGUSTO 5.5 – Timido e impreciso in fase di possesso, poco presente anche in difesa, nell’area di rigore nerazzurra. Sfortunato nel secondo tempo, quando è vittima di un infortunio muscolare alla coscia. Dal 54′ DIMARCO

TAREMI 6.5 – Più nel vivo della manovra, si abbassa spesso per farsi dare il pallone, ma non è sempre preciso. Delizioso l’assist a Bisseck.

ARNAUTOVIC 4.5 – Inzaghi lo vede fuori dal gioco e lo richiama subito, ma non riesce a scuotersi. Fallisce il calcio di rigore, calciando male.

INZAGHI 5.5 – La sua squadra prova a prendere il controllo del gioco, ma manca un po’ di ritmo e precisione. Così lo Young Boys prende piano piano coraggio.