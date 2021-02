Pagliuca: “Ecco il podio dei migliori portieri al mondo. Inter-Messi? Lo prenderei, ma l’età è un rischio”

Formalmente, Gianluca Pagliuca è stato intervistato dall’emittente cilena TNT Sports Chile per parlare del derby: e una notizia potrebbe già essere che il derby di Milano rappresenti un tema di dibattito in Cile. Poi, però, i discorsi si sono trasferiti anche su altri temi, tra cui, per esempio, quello di chi sia il miglior portiere al mondo: “Ce ne sono tanti – afferma Pagliuca – In Italia abbiamo Gigio Donnarumma, Samir Handanovic, Wojciech Szczesny o Gigi Buffon. Seguendo molto la Premier vedo tanti bravi portieri, poi penso anche a Neuer e Oblak. Il podio? Oblak, ter Stegen e Neuer”.

Nel corso dell’intervista, gli viene fatta poi anche una domanda sulla suggestione – che, sullo sfondo, non muore mai – di un possibile arrivo di Lionel Messi all’Inter: “Dipende come è la società, si sentono voci strane sull’Inter che vuole vendere – spiega l’ex portiere – Secondo me Messi è ancora il più forte al mondo, però non vorrei facesse come Vidal o Sanchez, ovvero che arrivi all’Inter in fase discendente. Fossi nell’Inter lo prenderei a occhi chiusi ma occhio perché ha più di 30 anni ed è sempre pericoloso prendere un giocatore avanti con l’età”.

