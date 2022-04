Da Pagliuca a Zenga: cosa hanno detto gli ex portieri Inter sull’errore di Radu

Alcuni prestigiosi pareri sull'errore di Radu in Bologna-Inter 2-1

Sull'errore di Ionut Radu in Bologna-Inter si sono espressi in molti. Non sono mancati nemmeno i giudizi di alcuni tra i più importanti portieri della storia dell'Inter: "I suoi compagni non l’hanno di certo aiutato: con quella rimessa laterale è come se l’avessero messo in galera - ha detto Gianluca Pagliuca al Resto del Carlino - Perisic non doveva indirizzare il fallo laterale verso il portiere".