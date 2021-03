Parma-Inter, torna la conferenza stampa di Conte: info e orario

Dopo il convincente 3-0 rifilato al Genoa nell’ultimo turno di campionato, l’Inter di Antonio Conte è attesa dal turno infrasettimanale in programma giovedì 4 marzo alle 20.45 al Tardini contro il Parma.

Rispetto alla sfida precedente di San Siro, Antonio Conte questa volta presenterà la gara in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti collegati. L’appuntamento è fissato alle 13:45 di mercoledì 3 marzo. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club, su Passione Inter come di consueto verrà riportata la diretta testuale della conferenza del mister.

