LIVE – Segui Parma-Inter in diretta su Passione Inter

Grande occasione per l’Inter di Antonio Conte, impegnata al Tardini nel turno infrasettimanale contro il Parma. In caso di vittoria, Lukaku e compagni si porterebbero a +6 dal secondo posto, occupato dal Milan, fermato ieri in casa dall’Udinese sull’1-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PARMA-INTER:

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Valenti, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Mihaila.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez.