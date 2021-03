L’Inter batte il Parma e vola a +6 dal Milan: la classifica aggiornata e il calendario

L‘Inter ottiene una vittoria preziosa e vola a +6 dal Milan. Una doppietta di Alexis Sanchez regala i tre punti ad Antonio Conte, che si gode sempre più il primato in classifica. Allo stadio Tardini è stata una gara molto dura, come da pronostico. La rete di Hernani al 71′ aveva riaperto la partita, ma alla fine i nerazzurri hanno portato a casa una vittoria meritata.

Il cileno è stato tra i migliori in campo per l’Inter. Il tecnico leccese lo ha lanciato nella mischia dal primo minuto e lui ha ripagato la fiducia con una doppietta. Lunedì ci sarà la delicata sfida contro l’Atalanta, che è sempre più in forma negli ultimi anni. Ecco la classifica aggiornata e il calendario di Serie A.

LE PAGELLE DI PARMA-INTER>>>

