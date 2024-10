Perché Frattesi non ha esultato contro l’Empoli

Davide Frattesi è stato il grande protagonista di Empoli-Inter, con una doppietta che ha spianato la strada alla vittoria dei nerazzurri. In entrambe le occasioni, però, il centrocampista non ha esultato. Il motivo lo ha spiegato lo stesso giocatore ai microfoni di DAZN:

“Bellissima la prima doppietta in Serie A, mi dispiace solo sia arrivata contro una squadra con la quale ho giocato e nel quale sono stato molto bene. Per questo mi sembrava giusto non esultare”.

Non tutti, infatti, ricordano che Frattesi ha vestito la maglia dell’Empoli in Serie B nella stagione 2019/2020, collezionando 41 presenze e 5 gol.

Nel corso dell’intervista, poi, il centrocampista nerazzurro ha risposto anche a una domanda sul suo rendimento:

“”Aspettative molto alte? Sembra di sì, soprattutto ultimamente. Non è facilissimo, perché poi sembra che ogni partita sia quella in cui si decida se sono bravo. Non è facile ed è normale avere un calo. Oggi ero stacco, d’altronde siamo sempre in ritiro. Credo che la bravura di un giocatore vada guardata sul lungo termine”.